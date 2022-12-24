Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak, üyelerle bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üyelerle bir araya geldi.

Koçak, Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki programda, üç dönemdir başkanlık yaptığını söyledi.



Bugüne kadar birçok hizmet yaptıklarını aktaran Koçak, şöyle konuştu:



"Hizmetlerimizin en önemlisi işte bu bina. Şu anda burayı 20 milyon liradan aşağıya yapamazsınız. Burası sizin eviniz. Çiftçimizden toplanan aidatları başka yerlere harcamıyoruz. Yaptığımız yatırımlar çok büyük ve çiftçilerimizin lehine. Birçok tesis ve işletme kurduk. Çiftçilerimiz için çabalıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de birlikte olacağız. Tüm hizmetlerimizi sizler biliyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aksaray'ın dinamikleri burada. Bir iş için hepimiz koşturuyoruz."

Koçak, el birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde çiftçilere hizmet etmek için çabalayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.