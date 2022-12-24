Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak, üyelerle bir araya geldi

AKSARAY (AA) - Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üyelerle bir araya geldi.
Koçak, Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki programda, üç dönemdir başkanlık yaptığını söyledi.
Bugüne kadar birçok hizmet yaptıklarını aktaran Koçak, şöyle konuştu:
"Hizmetlerimizin en önemlisi işte bu bina. Şu anda burayı 20 milyon liradan aşağıya yapamazsınız. Burası sizin eviniz. Çiftçimizden toplanan aidatları başka yerlere harcamıyoruz. Yaptığımız yatırımlar çok büyük ve çiftçilerimizin lehine. Birçok tesis ve işletme kurduk. Çiftçilerimiz için çabalıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de birlikte olacağız. Tüm hizmetlerimizi sizler biliyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aksaray'ın dinamikleri burada. Bir iş için hepimiz koşturuyoruz."
Koçak, el birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde çiftçilere hizmet etmek için çabalayacaklarını kaydetti.