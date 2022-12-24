Çocuk Teslim Merkezi Aksaray Adliyesi'nde hizmete girdi

AKSARAY (AA) - Aksaray Adliyesi'nde, Çocuk Teslim Merkezi hizmete girdi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, boşanma süreci ve sonrasında müşterek çocukların yaşayacakları mağduriyetin önlenmesini amaçlayan merkezin hizmete girdiği belirtildi.

İcra müdürlükleri tarafından yürütülen velayet altındaki çocukların teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, bundan sonra Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Çocuk Teslim Merkezleri tarafından yürütüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüklerine başvurarak belirli bir harç ve gider ücreti ödüyordu. Çocuk teslim işlemleri ise tarafların ikamet ettikleri yerlere giden icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu. Hayata geçirilen yeni uygulama ile çocuklarını görmek isteyen ebeveynler bundan sonra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'ne başvuru yapacaklar. Çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç, masraf ya da başka herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup tüm giderler Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Teslim işlemleri ebeveynlerin ikamet adreslerinde değil, çocuklar için hazırlanmış olan Çocuk Teslim Merkezlerinde gerçekleştirilecek. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerindeki işlemler hem çocuklarla hem de ebeveynlerle sağlıklı iletişim kurulabilmesi ve bu süreçte nasıl davranılması gerektiğine ilişkin rehberlik hizmeti verilebilmesi amacıyla alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek."

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