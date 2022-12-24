CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk istifa etti

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AKSARAY (AA) - CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanlığı önünde partililere yaptığı konuşmada, partisinde her zaman ilk günkü heyecanla görev yaptığını söyledi.

Büyük bir onurla yürüttüğü ve 3 yıldır güzel anılar biriktiği il başkanlığından ayrıldığını belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Böylelikle milletvekilliği aday adaylığı sürecimizi başlatıyoruz. Bu şehirde, köyden, kasabadan, mahalleden her kesimden vatandaşı ayrım yapmadan kapısını çalacağım. Heyecan ve gururla il başkanlığı görevimi sürdürdüm. İnşallah bundan sonra da milletvekilliği dönemimde de aynı heyecan ve gururla çalışmalar sürdüreceğim. Biz kazandığımızda gençlerimiz kazanacak. Umut bizim, zafer bizim gelecek bizim. Siyasete girdiğim günden bu yana demokrasinin yanında oldum. Aksaray'ın bütün sorunlarını dile getirdik, çözümlerine katkı sunduk. Kentin acılarını da sevinçlerini de paylaştık."

Program, Ertürk'ün partililerle fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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