GÜNCELLEME - Aksaray'da kavgadan kaçarken bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da kavgadan kaçarken geri manevra yaptığı minibüsüyle çarptığı 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerle tartışan ve olay yerinden 68 S 0484 plakalı minibüsle kaçmaya çalışan Emre B, geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Ayhan Şakar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şakar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan sürücü Emre B, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emre B'nin emniyetteki ifadesinde, "Mahalleye daha önceki husumetlilerimle kavgaya gittim. Karşı taraf çok kalabalıktı. Arabama bindim hızlıca olay yerinden uzaklaştığım sırada, yoldan çıktım. Bu arkadaşa çarptığımı hiç görmedim." dediği öğrenildi.

Öte yandan, Şakar'ın bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi.





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