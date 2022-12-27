Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı

AA

Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'daki Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare'de yapılan araştırma sonucunda eğilmenin devam etmediği belirlendi.

Aksaray kent merkezinde bulunan ve kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare olarak da anılan 8 asırlık Eğri Minare'yi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ziyaret ediyor. Minare, eğriliği dolayısıyla İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetiliyor.

Nevşehir Caddesi'nde yer alan 3,11 derece eğik, Eğri Minare için Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 yıl önce çalışma başlattı. Minarede "eğilmenin devam ettiği ve bir süre sonra yıkılabileceği" varsayımları üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, AA muhabirine, Aksaray'ın bir vakıf şehri olduğunu söyledi.

Aksaray'da 75'e yakın vakıf eseri bulunduğunu dile getiren Osmanlı, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı birçok çalışma var. En önemli çalışmalardan bir tanesi de kaynaklarda Kızıl Minare adı ile geçen Eğri Minare ile ilgiliydi. Eğriliğin neden kaynaklandığı, eğriliğin devam edip etmeyeceği veya minarenin yıkılma riski bilimsel yöntemlerle araştırıldı. 1 yıl süren çalışmada 12 sensör yerleştirerek minaremizi araştırdık. Eğim ölçerler, alüminyum kirişler vasıtasıyla minareye monte edildi. Yapısal takip yapıldı. 7/24 kayıt altına alınarak 1 yıl boyunca veri toplandı. Minarenin bulunduğu alanda zemin etüdü ve minarenin malzeme araştırması yapıldı. Bu çalışmanın sonunda eğilmenin devam etmediği ortaya çıktı. Yapının deprem de zarar görmemesi için de bir proje hazırladık."

- "Geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığını bilmiyoruz"

Osmanlı, Eğri Minare'nin büyük bir deprem haricinde yıkılmayacağını bilimsel olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Hazırlayacakları güçlendirme projesiyle minarenin depremde yıkılma riskini de en aza indireceklerini anlatan Osmanlı, "Eğri Minare'deki geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Minare sağlam bir zeminde. Herhangi bir zemin güçlendirmesi yapmaya gerek yok. Yapacağımız güçlendirme sadece deprem sarsıntısında yıkılmaması için olacak. Eğri Minare'mizi olduğu gibi korumaya çalışacağız. Yapılan bu çalışmayla Eğri Minare'deki eğriliğin devam ettiği efsanesini ortadan kaldırdık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan koca ve oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aksaray'da karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan ...
(Görüntülü)ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAN EŞİNİN 3 YAKININI BIÇAKLADI; OĞLU İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAN EŞİNİN ...
Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını bıçakladı; oğlu ile birlikte gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şiddet gördüğü için şikayetçi olan eşinin 3 yakınını ...
(Görüntülü) AKSARAY&#039;DA BAHÇE KAPISI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMARASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY'DA BAHÇE KAPISI HIRSIZLIĞI ...
Kuzeyboru - Vakıfbank 1-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Vakıfbank 1-3
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Dünya ikincisi görme engelli judocu Raziye Uluçam, Paris'te kürsüye çıkmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Dünya ikincisi görme engelli judocu Raziye Uluçam, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.