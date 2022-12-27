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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Çıtak (52) yönetimindeki 68 EV 146 plakalı otomobil, Büyük Bölcek Mahallesi'nde Zeynel Abidin Bayrakçı (22) idaresindeki 68 HL 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 68 EV 146 plakalı araçtaki Faruk Tekeli (43) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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