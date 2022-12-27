Aksaray'da karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan kişi ve oğlu tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan koca ve oğlunun tutuklanmasına karar verildi.

Kılıçaslan Mahallesi'nde karısı Facia A'nın yakınları Hicabi K, Serkan D. ve Ecevit A'yı bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Hacı Mehmet A. ile oğlu Lütfü A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evlerinde dün kocası Hacı Mehmet A. (39) ile tartışan Facia A, yakınları Hicabi K, Serkan D. ve Ecevit A'dan yardım istemişti. Yakınlarıyla birlikte karakola kocasını şikayet etmeye giden Facia A. ile o sırada karakol yakınlarında karşılaştığı kocası Hacı Mehmet A. ve oğlu Lütfü A. (19) arasında kavga çıkmış, kavgada Hicabi K, Serkan D. ve Ecevit A. bıçakla yaralanmıştı.

Hacı Mehmet A. ve oğlu Lütfü A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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