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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydoğdu, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Aydoğdu, çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın çektiği "Körfez Işıkları", haberde, Özkan Bilgin'in "Görev Tamam", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerine oy verdi.

Aydoğdu, seçkideki fotoğrafları incelediğini belirterek tüm muhabir arkadaşları tebrik etti.

Fotoğrafların yaşamın her anını kadrajdan gösterdiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Çok güzel, etkileyici ve hikayesi olan kareler var. Biz de 3 kategoride oylarımızı verdik. Fotoğrafın yaşamın bir parçası ve kesiti olduğunu inanıyorum. AA'nın her yıl düzenlediği bu "Yılın Fotoğrafları" oylamasını ve bize bu oylama imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bazı durumlarda fotoğrafı anlatmak için kelimeler ve duygularınız yetmeyebilir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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