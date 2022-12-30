Aksaray'da polis adayları öğrencilere giysi yardımında bulundu

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AKSARAY (AA) - Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alan polis adayları, öğrencilere giysi ve bot yardımında bulundu.

Aksaray Valiliği himayesinde başlatılan "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu ve POMEM Müdürü Niyazi Turgay'ın eşi Aysun Turgay, polis adaylarıyla Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.



Öğrencilere, kışlık kaban, bot ve çeşitli hediyeler verildi.

Emine Aydoğdu, projeye destek sağlayan polis adaylarına teşekkür etti.

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