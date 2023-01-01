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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray'da trafik denetimine katıldı:

AA

Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray'da trafik denetimine katıldı:

AKSARAY (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, yılbaşı dolayısıyla Aksaray'da yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Çardakcı, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle, güvenlik güçlerinin kente girişteki kontrol noktalarında yaptığı denetimleri inceledi.

Orgeneral Çardakcı ve beraberindekiler, daha sonra ekpler tarafından durdurulan yolcuların yeni yılını kutladı, çikolata ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ali Çardakcı, Türkiye'nin yeni yıla daha huzurlu girebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca, 200 bin personelle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, bakan yardımcıları ve üst düzey komutanların, tedbirleri yerinde görmek için çeşitli noktalarda bulunduğunu ifade eden Çardakcı, "Türkiye, her geçen gün çok daha huzurlu bir ülke haline geldi. Alınan tedbirler sayesinde, 2023 yılına çok huzurlu bir şekilde gireceğiz." dedi.

Öte yandan Vali Aydoğdu, telsizden polislerin yeni yılını kutladı. Ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Belediye Başkanı Dinçer ile Deniz, Mustafa ve Mehmet Emir adı verilen yılın ilk bebekleriyle ailelerini ziyaret edip hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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