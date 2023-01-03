Aksaray'da kuyuya düşen köpek yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da düştükleri su kuyusundan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılan 3 köpek yavrusu barınağa götürüldü.



Merkeze bağlı Elmacık köyündeki boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.



Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 köpek yavrusu için kurtarma çalışması başlattı.

AFAD görevlisi, kuyuya inerek köpekleri bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen köpekler, Aksaray Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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