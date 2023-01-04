Aksaray'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şükrü Filiz kontrolündeki 42 PL 448 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 40. kilometresinde aynı yönde seyreden Erdal Fırat idaresindeki 45 AJD 574 plakalı minibüse ardından da İsmet Sulukaya'nın kullandığı 54 AFP 667 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Filiz ile otomobildeki Mehmet, Dudu ve Emine Filiz, minibüsteki Ayşegül Bulat yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erhan Kılıç idaresindeki 06 PNH 88 plakalı kamyon, Sultanhanı ilçesi girişinde Ayhan Gündüz idaresindeki 42 PK 434 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Kılıç, sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tali yoldan sağlanan Aksaray-Konya kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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