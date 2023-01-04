Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Doğan Polat (29) idaresindeki 06 FZ 4430 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Ahmet Dağlı (47) kontrolündeki 34 CCF 132 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muharrem Dağlı (44) ve Egemen Füsun Canbolat (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tali yoldan sağlanan Aksaray-Ankara kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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