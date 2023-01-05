Aksaray'da engelli öğrenciler ile öğretmenleri jandarmayı ziyaret etti

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da engelli öğrenciler ile öğretmenleri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrencilerinin jandarma ile kaynaşması ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için proje hazırladı.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden 64 öğrenciyi, jandarma komando askerleri karşıladı.

Programda öğrencilere, jandarma ekiplerinin kullandığı araç ve teçhizatlarının tanıtımı yapıldı. Jandarma motosikletleri ile ekip araçlarına binen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmen Ayten Göktaş, gazetecilere, ilgilerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Engelli çocuklar için sevginin çok önemli olduğunu belirten Göktaş, "Bu sevgiyi en güzel şekilde jandarmamız gösterdi. Özel çocuklarımıza çok özel bir gün yaşattılar. Bu çok önemli ve anlamlı bir farkındalık etkinliği oldu. Bu kadarını hayal etmiyorduk. Bizlerde öğrencilerimizde çok mutlu olduk." diye konuştu.

Program, öğrencilerle birlikte pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

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