Avusturya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin cenazeleri Aksaray'da defnedildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Avusturya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren kız kardeşlerin cenazeleri Aksaray'da toprağa verildi.

Avusturya'da yılbaşı gecesi konsere giden ve eve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Elmas Çeşmecik (27) ve kız kardeşi Miraç Kasal'ın (24) cenazeleri, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Baba Yaşar Kasal, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına ailenin ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.