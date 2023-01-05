Avusturya'da trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşlerin cenazeleri Aksaray'da defnedildi

AKSARAY (AA) - Avusturya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren kız kardeşlerin cenazeleri Aksaray'da toprağa verildi.
Avusturya'da yılbaşı gecesi konsere giden ve eve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Elmas Çeşmecik (27) ve kız kardeşi Miraç Kasal'ın (24) cenazeleri, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.
Baba Yaşar Kasal, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına ailenin ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.