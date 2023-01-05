Aksaray'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Paşacık Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, A.K. (29) ve A.U'yu (19) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, iki kişinin girdikleri binadan çaldıkları motosikletle bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.