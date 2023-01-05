Aksaray'da kamyonetle duvar arasında sıkışan işçi öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da park halindeyken hareket eden kamyonet ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Paşacık Mahallesi 5522. Sokak'taki 4 katlı apartmana asansör montajı için gelen Samet Sevinç (19), park halindeki 68 BN 838 plakalı kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu araçla duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Sevinç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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