Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Kamil Söz ile yolları ayırdı

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AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Kuzeyboru Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bilgi ve birikimleriyle takımlarına katkı sağlayan Mehmet Kamil Söz ve yardımcı teknik ekiple karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Bugüne kadar kulübümüze yapmış oldukları katkılar için antrenör Söz ve yardımcı teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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