Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Mehmet Nuri Bedestenlioğlu getirildi

AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'nun yeni başantrenörü, Mehmet Nuri Bedestenlioğlu oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türk voleybolunun başarılı çalıştırıcılarından Mehmet Nuri Bedestenlioğlu'nun başantrenörlük görevine getirildiği belirtilerek, "Başantrenörümüz Mehmet Nuri Bedestenlioğlu'na 'Aksaray'a hoş geldiniz.' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Bedestenlioğlu'nun kariyerine 1984'de Ankara Devlet Su İşleri Spor'da başladığı aktarılarak, "Sırasıyla Emlak TOKİ, Galatasaray, Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor, Beylikdüzü'nde görev almıştır. Aynı zamanda milli takımımızın altyapı kategorilerinde başarılı kadın ve erkek oyuncular yetiştirmiştir. Ayrıca hocamız A Milli Takım'ımızın da başantrenörlüğünü yapmıştır." denildi.
Kuzeyboru'da başantrenör Mehmet Kamil Söz ile dün yollar ayrılmıştı.