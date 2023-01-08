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Aksaray'da 60 yaş ve üzeri kadınlar aktivite merkezleri ile hareketli yaşıyor

AA

Aksaray'da 60 yaş ve üzeri kadınlar aktivite merkezleri ile hareketli yaşıyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Belediyesince kadınlara özel açılan aktivite merkezlerinde spor yapan 60 yaş ve üzeri kadınlar, hareketli yaşama kavuşmanın yanı sıra sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyor.

Belediyenin 2017 yılında kente kazandırdığı, içlerinde kütüphane, kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, buhar odası, taş yataklar, spor ve dinlenme salonlarının yer aldığı, kadınların el becerilerini geliştirebileceği çeşitli meslek atölyelerinin bulunduğu 4 merkezden bugüne kadar yaklaşık 150 bin kadın yararlandı.

Sağlıklı yaşam için haftanın 3 günü merkeze gelen 100'e yakın kadın, sporu alışkanlık haline getirerek bisiklete biniyor, yürüyüş bandında yürüyor; ağırlık antrenmanı, step ve aerobik gibi çeşitli sportif aktivitelerle dinçleşiyor.

- "Hem spor yapıyorum hem de sağlıklı kalıyorum"

Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'ni kullanan 65 yaşındaki Hatice Bayraktar, AA muhabirine, hayatında ilk defa spor salonuna geldiğini söyledi.

Spor yaparak çok güzel vakit geçirdiklerini, sağlıklı kaldıklarını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Sporun yaşı yok. Bu kadar güzel bir tesis fırsatı varken kaçırmak istemedik. Evde boşa zaman geçirmek istemiyorum. Hem spor yapıyorum hem de sağlıklı kalıyorum. Burada bir saat aletlerde çalışıyoruz. Ardından hocamızın direktifleri doğrultusunda zamanımızı dolduruyoruz. 101 kiloydum şimdi 87 kiloya kadar düştüm. Dizlerimin ikisinde de platin takılı. Spor yapmadığım zamanlar belim ağrıyordu. Şimdi Allah'a şükür hiç ağrım yok. Çok iyi yürüyorum. Aktivite merkezinde birçok kurs var, kadınların burayı değerlendirmesi gerekiyor."

Bayraktar, spor yaptıktan sonra arkadaşlarıyla oturduklarını, sohbet ederek güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

- "Spor yapmaya başladıktan sonra rahat uyumaya başladım"

Komşusu vesilesiyle merkeze gelen 62 yaşındaki Kadriye Atılgan ise 3 aydır bu merkezde spor yaptığını, 98 kilodan 86 kiloya düştüğünü ifade etti.

Atılgan, "Yürüyüş bandında yürüyorum, bisiklete biniyorum. Diğer aletlerle çalışma yapıyorum. Hocamız sağ olsun bizimle çok ilgileniyor. Spor yapmaya başladıktan sonra rahat uyumaya başladım." dedi.

60 yaşındaki Nimet Vurgun da merkezdeki her imkandan faydalandıklarını anlatarak, daha önce belinin ve dizlerinin ağrıdığını, sporla ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

Aynı zamanda kilo da verdiğini dile getiren Vurgun, "12 kilo verdim. Artık daha rahat yürüyorum. Benim için çok iyi oldu. Daha önce hiç spor salonuna gitmemiştim. Böyle bir imkanımız olmamıştı. Yaşıtlarımızla birlikte süper zaman geçiriyoruz. Konuşuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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