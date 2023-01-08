Aksaray'da inşaatta asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, yeni aldığı evinin bulunduğu apartmandaki asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Laleli Mahallesi 4373. Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı bir apartmandan daire alan Ali Dinke (64), tadilat yapmak için evine gitti.

Dinke, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden Dinke'nin yakınları, olayı 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine haber verdi.

Düştüğü yerden çıkarılıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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