Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Cengizhan Dağ (35) idaresindeki 07 AOC 081 plakalı otomobil, Hürriyet Bulvarı'nda Afganistan uyruklu​​​​​​​ Serajuddin Saeedi (19) kontrolündeki 68 AAK 252 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Saeedi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.