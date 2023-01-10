Aksaray Valisi Aydoğdu, kentteki gazetecilerle buluştu

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Aydoğdu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun bilgilenme hakkı basın mensupları vasıtasıyla yerine getiriliyor. Aksaray'da kamu kuruluşları ile basın mensuplarımız arasında güzel bir iş birliği var. Bu uyumlu çalışmanın artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Sizlere meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum."

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

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