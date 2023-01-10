ATSO Başkanı Koçaş, tebrik çiçeklerinin gelirini bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Koçaş, tebrik çiçeklerinin gelirini bağışladı

AA

ATSO Başkanı Koçaş, tebrik çiçeklerinin gelirini bağışladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, tebrik amacıyla kendisine gönderilen çiçeklerin gelirini bağışladı.

Koçaş, 24 Kasım 2022'de yapılan seçimde ATSO Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik amacıyla gönderilen çiçekleri satarak, gelirini Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Derneğine bağışlama kararı aldı.

Koçaş, gazetecilere, üyelerden ve kamuoyundan gelen çiçeklerin hayır işine vesile olmasını dileyerek böyle bir bağışta bulunduklarını söyledi.

ATSO Başkanlığını dürüstçe, birlik ve beraberlik içinde, yılmadan yorulmadan yerine getireceğini belirten Koçaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimden bugüne kadar gerek telefonla gerekse mesajla tebrik eden ve odamızı çiçek bahçesine çevirerek bizleri onurlandıran tüm büyüklerime kardeşlerime teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gelen çiçeklerin gelirini odamız adına Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneğine bağışlıyoruz. Gücümüz birlikteliğimiz, iyi ki varsınız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da evden hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da evden hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı ...
Aksaray Valisi Aydoğdu, kentteki gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu, kentteki gazetecilerle ...
(Görüntülü) KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, ...
KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
YEREL HABERLER KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI 2 ...
Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düşüp öldü
YEREL HABERLER Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düşüp öldü
Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu ...
Aksaray'da inşaatta asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da inşaatta asansör boşluğuna düşen yaşlı ...
Aksaray'da 60 yaş ve üzeri kadınlar aktivite merkezleri ile hareketli yaşıyor
YEREL HABERLER Aksaray'da 60 yaş ve üzeri kadınlar aktivite ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.