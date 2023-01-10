ATSO Başkanı Koçaş, tebrik çiçeklerinin gelirini bağışladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, tebrik amacıyla kendisine gönderilen çiçeklerin gelirini bağışladı.
Koçaş, 24 Kasım 2022'de yapılan seçimde ATSO Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik amacıyla gönderilen çiçekleri satarak, gelirini Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Derneğine bağışlama kararı aldı.
Koçaş, gazetecilere, üyelerden ve kamuoyundan gelen çiçeklerin hayır işine vesile olmasını dileyerek böyle bir bağışta bulunduklarını söyledi.
ATSO Başkanlığını dürüstçe, birlik ve beraberlik içinde, yılmadan yorulmadan yerine getireceğini belirten Koçaş, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimden bugüne kadar gerek telefonla gerekse mesajla tebrik eden ve odamızı çiçek bahçesine çevirerek bizleri onurlandıran tüm büyüklerime kardeşlerime teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gelen çiçeklerin gelirini odamız adına Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneğine bağışlıyoruz. Gücümüz birlikteliğimiz, iyi ki varsınız."