Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, kentteki gazetecilerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Dinçer, bir otelin toplantı salonunda, bir araya geldiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarının haber kaynağına doğru şekilde ulaşmaya çalışarak önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilginin yayılması ve aktarılması gazeteciliğin önemini ortaya koyuyor. Aksaray'da haber niteliği taşıyan tüm konularla ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum. Aksaray, sizler sayesinde sadece bölgesinde değil, aynı zamanda ülke sınırları ve uluslararası camiada da kendinden söz ettiren bir şehir oldu. Her birinizi tebrik ediyorum."

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.