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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaraylı kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste kültür mantarı üretiyor

AA

Aksaraylı kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste kültür mantarı üretiyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan Meral Çelik, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı yüzde 70 hibe destekle kurduğu tesiste kültür mantarı üretiyor.

Merkeze bağlı Bağlı köyünde ailesiyle yaşayan 46 yaşındaki Çelik, bir süre önce evde hobi olarak mantar yetiştirmeye başladı. Daha sonra bu işi kazanç kapısı haline getirerek iş sahibi olmak isteyen Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "KOP ile Aksaray Mantar Yetiştiriyor Üretici Kazanıyor Projesi"ne başvurdu.

Çelik, katıldığı mantar yetiştiriciliği kursunda üretimin bütün şartlarını ve inceliklerini öğrendi. Proje kapsamında yüzde 70 hibe ile atıl arazisine mantar tesisi kuran Çelik, köydeki 4 kadına da istihdam sağladı.

Meral Çelik, AA muhabirine, hibe alarak geçen yıl kurduğu tesiste üretime başladığını baelirterek, "Mantarlar bize ekili olarak geldi. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurslarında öğrendiğimiz şekilde bakımını yaptık. 45-50 gün içerisinde de ilk mantarlarımız çıktı. Allah'a şükür 3 ay önce ilk hasadımızı yaptık. Şu anda üçüncü hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar 250 kasa ürün topladık, kasaları 250 liradan sattık. Allah'a şükürler olsun işlerimiz çok iyi gidiyor. Ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zamanla ve tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Çelik, "Eşim inşaatlarda çalışıyor. İşi olduğu zaman gidiyor, işi olmadığı zaman bana yardım ediyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Tüm kadınlarımıza öneriyorum. Arsası olan çok kolaylıkla mantar üretip, kendi işinin patronu olabilir." dedi.

Çelik, tesisin çevredeki kadınlara da ekmek kapısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çadırda toprak tırmıklama, sulama, mantar toplama, ayıklama gibi işleri kadın işçilerimizle yapıyoruz. Allah'a şükür satış konusunda hiç sıkıntı yaşamadık. Buraya gelip alanlar da var bizim de götürdüklerimiz oluyor. Sadece Aksaray'a değil, çevre illerden özellikle Kırşehir'e de çok mantar gönderdik. Allah'a şükür çok memnunuz, en kısa zamanda bir tesis daha kurulması için başvuruda bulunacağım."

- "Kentte 10'un üzerinde mantar çadırı bulunuyor"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına son üç yılda Bakanlığın, valiliğin ve KOP'un birçok proje başlattığını söyledi.

Kısa sürede sonuca ulaşan projeler yürüttüklerini anlatan Saklav, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak için projeler ve desteklemeler hazırlıyoruz. Bu kapsamda kentte 2019'dan 2022'ye kadar KOP destekli yüzde 70 hibeli mantar çadırları kurduk. Kentte şu anda 10'un üzerinde mantar çadırı bulunuyor. Bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmayı amaçlıyoruz. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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