Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök, gazetecilerle bir araya geldi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, gazetecilerle buluştu.

Özkök, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aksaray'ın marka şehir olmasında medya çalışanlarının katkısı olduğunu aktaran Özkök, "Aksaray'ın medyacılık anlamında Türkiye'de farklı iller arasında olmasını sağlamak ve ulusal düzeyde tanıtılması çok önemli bir husus. Gazeteciler olarak istikrarlı şekilde çalışma gayreti içinde olduğunuzun farkındayız. Bu şehre hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa, Aksaray Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Program, soru cevabın ardından sona erdi.

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