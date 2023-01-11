Aksaray Adliyesi'nde Ceza ve İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap kampanyası başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Adliyesi'nde Ceza ve İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap kampanyası başlatıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap İyileştirir" sloganıyla ülke genelinde başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde Aksaray Adliyesi'nde kitap bağış standı kuruldu.
Stantta toplanacak kitaplar cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin kullanımına sunulacak.
Ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberlik eğitimine kadar birçok alanda iyileştirme faaliyetleri yürütülüyor.