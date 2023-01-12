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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçaş, gazetecilerle buluştu

AA

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçaş, gazetecilerle buluştu

AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Koçaş, bir otelin toplantı salonunda buluştuğu basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin halkı bilgilendirmek için fedakarlıkla çalıştığını dile getiren Koçaş, şunları kaydetti:

"Her birimiz haber alma ve yayınlama süreçlerinin zorluğunun farkındayız. Kar kış demeden, en zor şartlarda görevlerinizi icra ediyorsunuz. İş dünyamız adına, her birinize teşekkür ediyorum. Kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi konusunda mesai kavramı gözetmeksizin görev peşinde koşan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.






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