Sultanhanı Kaymakamı Alpaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AKSARAY (AA) - Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Alpaslan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin’in "Hakkari’de festival havası" başlıklı fotoğrafına oy veren Alpaslan, çevre-yaşamda Orhan Çiçek’in "Yangın Müdahalesi", sporda da Mustafa Yılmaz’ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını seçti.

Alpaslan, fotoğrafların hepsinin farklı bakış açısı ve anlam taşıdığını belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği yarışmayla fotoğraf sanatçılığını teşvik ediyor. Dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri her şartta ve koşulda bizlere ulaştıran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

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