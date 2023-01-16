Aksaray'da şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine şehadet belgesi verildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine şehadet belgesini teslim etti.

Vali Aydoğdu, şehit Akçağlayan'ın annesi Sultan, babası Nurettin ile eşi Şerife Akçağlayan ile bir süre görüşerek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit ve gaziler sayesinde vatan topraklarında özgürce yaşadıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, "Vatanı ve tüm mukaddesatı için canını hiç çekinmeden ortaya koyan aziz şehitlerimizin aile ve yakınları bizlere en değerli emanetleridir. Devletimiz, milletimiz bizler her zaman şehit ailelerimizin yanlarındayız." dedi.

Vali Aydoğdu, daha sonra 3 Kasım 2022'de Kuzey Irak Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Akçağlayan'nın ailesine "Şehadet Belgesi"ni takdim etti.



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