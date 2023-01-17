Aksaray'da marketten kıyafet çalan şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir marketten kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki marketten kıyafet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

H.Ç. (26) saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, maskeli ve bereli bir kişinin, tezgahtaki kıyafetleri yanında getirdiği çantaya koyarak, marketten ayrılması yer alıyor.

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