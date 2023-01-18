Aksaray İl Emniyet Müdür Vekili Bircan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Emniyet Müdür Vekili Saadettin Bircan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bircan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Bircan, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hossona'nın çektiği "Masumiyet", haberde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerine oy verdi.
Anadolu Ajansının haber üretimi konusunda dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi olduğunu aktaran Bircan, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.