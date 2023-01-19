Aksaray'da bir otomobilde piton ve hamster ele geçirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, kaçak olarak yurda getirilen ve bir otomobilde ele geçirilen piton ve hamsterı satmaya çalışan genç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da oturan A.Ü'nün (25) yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği piton ve hamsterı Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezine bağlı Yeşiltepe Beldesi'nde A.Ü'nün kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutular içerisindeki piton ve hamsterı gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan yılan ve hamster, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Jandarma, A.Ü. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.