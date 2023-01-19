Aksaray'dan ülke ekonomisine 2022'de 214 milyon dolarlık katkı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentin 2022'deki ihracatının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirterek 214 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiğini söyledi.

Aydoğdu, Valilik'te gazetecilere, kentin geçen yılki ekonomik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhracatın 2021'de 172 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu rakam 2022'de artış göstererek 214 milyon dolara ulaştı. Kent, sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aksaray OSB'de yüzde 99 doluluk oranına ulaşıldı. 4. genişleme alanı için çalışmaları başlattık. Türkiye'de bir şehrin 3 ilçesine organize sanayi bölgesi kurulan il Aksaray. Kentte üretim ve istihdam açısından olumlu bir yılı geride bıraktık. İlçelerde bulunan OSB'lerde yer tahsisine yakında başlıyoruz. Aksaray üretim ve istihdamın merkezi olarak başarı hikayesi yazmaya devam edecek."

Aydoğdu, kentte başta makine ve diğer aksamları olmak üzere, otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler, demir, deri, hazır giyim, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, süs bitkileri ve mamullerinin ihraç edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.