Aksaray'da tarla sulamaya giden çiftçi ölü bulundu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tarlasını sulamaya giden 60 yaşındaki çiftçinin öldüğü belirlendi.
Merkeze bağlı Sapmaz köyünde yaşayan ve üzüm bağlarının olduğu tarlasını sulamaya giden Erol Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Köy çevresinde arama başlatan ekipler, Öztürk'ü tarlasının kenarında hareketsiz halde buldu.
Bölgeye giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Öztürk'ün cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.