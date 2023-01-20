Sultanhanı ilçesinde 11 hayvan barınağı ve çoban evi sahiplerine teslim edildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yapılan hayvan barınakları ve çoban evleri üreticilere teslim edildi.

Sultanhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle 11 üreticiye barınak ve çoban evi verildi.

Sultanhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu, AA muhabirine, "KOP ile Koyunlar Mutlu Yetiştiriciler Umutlu Projesi"ni tamamladıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak daha refah şekilde üretim yapabilmek için proje yaptıklarını anlatan Kutlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tuncer Mutlu, hibe desteğinden yararlanarak, hayvan barınağını kurdurduğunu kaydetti.

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