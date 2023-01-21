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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ile bebeklerinin cenazeleri defnedildi

AA

Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ile bebeklerinin cenazeleri defnedildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile vincin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çift ile 26 günlük bebeğin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Ali Osman (36), eşi Nazmiye (36) ve 26 günlük bebekleri Elif Yüsra Gezginç'in cenazeleri hastane morgundan alınarak Eskil ilçesi Eşmekaya beldesindeki Yavuz Selim Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Eşmekaya Mezarlığına götürüldü. Cenaze namazının ardından Gezginç çiftli ile bebeklerinin cenazeleri, defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mehmet Gezginç'in (13) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Hastane yolunda kaza

Ağabey İbrahim Gezginç, AA muhabirine, elim bir trafik kazasının ardından kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada trafik kazasını öğrendiğini belirten Gezginç, "İlk olarak kaza yerine gittim. Sonra durumu öğrendim, çok üzüldük. Kardeşimin kaza yaptığı araç babamındı. Babamdan bebeklerini hastaneye götürmek için aracı istemişler. Hastaneye doğru giderken kaza olmuş." ifadesini kullandı.

Ali Osman Gezginç'in kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobil, dün Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda Mahmut Batur (29) kontrolündeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarpmış, sürücü Gezginç ile eşi Nazmiye ve 26 günlük Elif Yüsra Gezginç hayatını kaybetmişti.

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