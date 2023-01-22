İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Cumali Asal oldu

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AKSARAY (AA) - İYİ Parti Aksaray 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, üyeler ile davetliler katıldı.

Tek liste ile gidilen kongrede Cumali Asal, partinin yeni il başkanı oldu.

Asal, yaptığı konuşmada,"Bu cennet vatanımız, Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde, 2017'de iyiler hareketinin başlamasıyla kaybolan umudunu yeniden kazanmıştır. Önümüzdeki genel seçimler ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'miz ve Aksaray'ımız için güzel günlere az kaldı. Heyecanımız ve tükenmeyen enerjimizle partimizi iktidar yapacağız. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



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