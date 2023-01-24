Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından 7 köpek yavrusunun ölü bulunmasına ilişkin açıklama

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AKSARAY (AA) - Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) boş arazide 7 köpek yavrusunun ölü bulunmasına ilişkin sorumluların bulunmasına yönelik soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7 köpek yavrusunun ölü bulunmasının ardından kolluk kuvvetlerine 14 Ocak'ta talimat verildiği ve soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Basında çıkan bazı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğduğunun vurgulandığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması, sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

OSB'deki bir fabrikada çalışan bir işçi, boş arazide beslediği köpek yavrularının hareketsiz yattığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 7 yavru köpeğin öldüğünü belirlemişti.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada, ölüm nedenlerinin öğrenilmesi için telef olan köpeklerden biri Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmişti.





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