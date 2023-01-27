İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Aksaray'da protesto edildi

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AKSARAY (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Aksaray'da tepki gösterildi.

Cuma namazı sonrasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, milyonlarca Müslüman'ı ve Türkiye'yi nefretle hedef alan eylemi ve eyleme izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan menfur saldırıyı telin ettiklerini, faillerini ve destekleyenleri Allah'a havale ettiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırı İslam'a, Müslümanlara, bütün dinlere ve bütün insanlığa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İsveç devlet yetkililerinin özgürlük adı altında böyle bir cinayete izin vermesi, Avrupa'da İslam düşmanlığının geldiği durumu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bunun kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hangi dinden ve coğrafyadan olursa olsun bütün insanlık buna tepki göstermelidir."

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

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