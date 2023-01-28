Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Klimets, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Polina Rahimova, Nursevil Aydınlar)
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Maglio, Polen Ünver, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma, Ada, Sude)
Setler: 13-25, 23-25, 25-20, 22-25
Süre: 114 dakika (24, 28, 27, 35)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları , deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.