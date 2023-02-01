Aksaray'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte sabah başlayan sağanak, bir süre sonra yerini kara bıraktı.
Çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı.
Ulu Cami önünde kar topu oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar kuşlara yem verdi.
Aksaray Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde çalışma yürütüyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.