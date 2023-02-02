Aksaray'daki Mamasın Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye yaklaştı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 aralık dönemi kuraklık haritasında "olağanüstü" ve "çok şiddetli" kurak aralığında yer alan Aksaray'da, yağış azlığı endişe veriyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, kuraklık ve yağış miktarının ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kuraklıktan bölgenin ve Aksaray'ın ciddi manada etkilendiğini belirten Dinçer, "Geçmiş 30 yıla göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı bir çalışma var. Aksaray, bu çalışmada en az yağış alan il olarak birinci sırada. Bu yılki yağış miktarı da göz önünde bulundurulduğunda Aksaray ciddi manada kuraklık tehdidi yaşıyor. İnşallah bölgemize en kısa zamanda beklediğimiz yağışlar düşer, bizler de bu tehditten kurtuluruz." dedi.

Dinçer, Aksaray'ın yer altı ve yer üstü sularının kısıtlı olduğunu, kentteki Mamasın Barajı'nın su seviyesinin kritik duruma geldiğini dile getirdi.

Su krizinin dünya genelinde yaşandığını, insan kaynaklı etkilerin bunda önemli rol oynadığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"165 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mamasın Barajı'nda sadece 35 milyon metreküp suyumuz kaldı. Su seviyesi yüzde 16 seviyesine düştüğü anda suyu kullanamayacağız. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü konumundaki Tuz Gölü'nde de çekilme ciddi manada. Neredeyse tamamen kaybolma tehdidi ile baş başa. Dolayısıyla su ve su kaynaklarını kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor."

- "Kayıp kaçak oranını yüzde 25-30 seviyesinde azalttık"

Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak suyu daha dikkatli kullanmak adına sürekli farkındalık çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Belediye olarak göreve geldikten sonra altyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirten Dinçer, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki asbest borularını bertaraf ediyoruz. Bu sayede hem su kayıp kaçak oranını hem de boru patlamalarının önüne geçiyoruz. Bu çalışmalarla kentte günlük 4 bin metreküp su tasarruf ediyoruz. Kayıp kaçak oranını yüzde 25-30 seviyesinde azalttık. Tabii ki bunlar yeterli değil daha fazla çalışmamız gerekiyor. Su kaynaklarımızı bir taraftan korumaya çalışırken, harcamalarımızı da tasarruflu yapmamız gerekiyor. Tüm halkımızın su konusuna duyarlılık göstermesini bekliyoruz. İnşallah Allah da bizleri en kısa zamanda rahmetiyle buluşturur."

- "Suyumuzun her damlası bizim için kıymetli"

DSİ Aksaray 44. Şube Müdürü Ümit Ekinci ise dünyada ve Türkiye'de ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Kuraklığı bugünkü teknoloji ile önlemenin mümkün olmadığını anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Alınacak tedbirlerle kuraklığın etkisini azaltabiliriz. Bu tedbirlerin başında su israfının önlenmesi, kurak koşullara uygun tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve su depolama kapasitesinin artırılması geliyor. Aksaray için suyu depolamak ve tarımda modern sulama sistemlerine geçmek hayati öneme sahip. Şehrin içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nın doluluk oranı yüzde 21 seviyelerinde. Bu seviye barajımız için kritik durumda. Suyumuzu kontrollü ve daha verimli bir şekilde kullanırsak sulama sezonunun bereketli geçeceğine inanıyorum. Suyumuzun her damlası bizim için kıymetli. Su hayattır, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım."





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