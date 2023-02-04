Aksaray'da sulama kanalına devrilen servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da işçi servis minibüsünün sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çiçek fabrikasının işçilerini taşıyan Hasan Kahraman (35) idaresindeki 68 S 0527 plakalı minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, işçilerden Suriye uyruklu Hüseyin (21) ve kardeşi Ahmet Elkadir (16) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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