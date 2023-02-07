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Konya ve Aksaray'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği

AA

Konya ve Aksaray'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği

KONYA (AA) - Konya ve Aksaray'da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için kan bağışında bulunuyor.

Konya'da Kızılay ekipleri, kentin 9 yerinde kurulan kan bağış merkezlerinde, kan almaya devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren Türk Kızılayın Hacıveyiszade Camisi ve Karatay Belediyesi önündeki kan alma merkezlerine gelenler, bağışta bulunmak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunan Mustafa Apar, "Allah memleketimize bir daha böyle inşallah böyle bir sıkıntı yaşatmasın halkımıza sabrı cemil diliyorum." dedi.

Hacıveyiszade Kan Merkezi'nde görev yapan hemşire Ayten Akçay, deprem sonrası kan bağışı konusunda çok duyarlı davranıldığını söyledi.

Türk Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, deprem sonrası kentte beklenenin 5 katı kan temin edildiğini söyledi.

Konya'da 1500 ünite kan alındığını anlatan Üzülmez, "Türkiye genelinde kan bağışları iyi. Kan bağışının önümüzdeki günlere yayılması stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacaktır." dedi.

-Aksaray

Aksaray'da vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan mobil kan bağış aracına gelerek kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılay Aksaray Şube Başkanı Turhan Akkurt, kentte kan bağışı duyarlılığının yüksek olduğunu söyledi. Dün toplanan kanları Kayseri Kan Merkezi'ne ulaştırdıklarını belirten Akkurt, "Bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren bağışları kabul etmeye başladık. Saat ve zaman tanımaksızın geceye kadar kan almaya devam edeceğiz ve bölgelere ulaştıracağız." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Sultan Salkım ise deprem bölgesindeki yaralılar için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Evren Çapacı da yaşanan durumun çok acı olduğunu belirterek, "Her türlü yardıma hazırız. Hava soğuk olmasına rağmen çok sayıda vatandaş bağışta bulunuyor. Güzel bir birliktelik örneği sergileniyor." diye konuştu.




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