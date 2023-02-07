Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

AA

Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depreme Hatay'da yakalanan ve yaralı kurtulanlardan bazıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ahmet Tamer, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine, uyurken evlerinin sallandığını hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Dışarı çıkar çıkmaz bahçe duvarının üzerine devrildiğini anlatan Tamer, şöyle konuştu:

"Elimdeki yavrumla birlikte duvarın altında kaldım. Belim, kalça kemiğim ve kolumda kırıklar var. Hiç kimse birbirine yardım edemiyordu. Durmadan sallanıyorduk. Kimse ayakta duramıyordu. Saat 08.00'a kadar kimse kimseye yardım edemedi. Bahçe duvarının üzerime çökmesiyle kıpırdayamadım. Komşularımdan Allah razı olsun, onlara bağırdım hemen geldiler, duvarı kırarak beni çıkardılar. Diğer komşumuzun 3 katlı binası tamamen çöktü. Kimse çıkamadı."

- Çaresizce enkaz altında kurtarılmayı beklediler

Yeni aldığı evinde depreme yakalanan ve enkaz altından çıkarılan Raşit Dürmen, deprem anında uyuduklarını, bir anda kendilerini yerde bulduklarını dile getirdi.

Hemen uyandıklarını ancak ikinci depremin sağlı sollu salladığını vurgulayan Dürmen, şöyle devam etti:

"İkiz çocuğumdan birisini ben, diğerini eşim aldı. Kapılar yerinden koptu, 13 yaşındaki kızımla altında kaldık. Enkaz altında o beni çağırdı, ben onu çağırdım. Birbirimize yetişemiyorduk. Her yerimize beton yığınları düştü. Evimi yeni almıştım en üst katta oturuyorduk. "İmdat" diye bağırdım. Allah razı olsun komşularımız bizi duvarın altından çıkardı. Ayağımda kırıklar var. Allah yardımcımız olsun. Deprem çok şiddetliydi."

- "Merdivene geldiğimizde yerden çok gürültü geldi, sağa sola savrulduk"

Eşi ve çocuğu bahçe duvarının yıkılmasıyla enkaz altında kalan Gül Tamer, deprem anında oğlunu yataktan kaldırdığını ve evden uzaklaştığını ifade etti.

Deprem anında 7 yaşındaki kızını uyandıramadığını, kazağından tutup çekerek kaldırdığını vurgulayan Tamer, şunları kaydetti:

"Zor şekilde tek katlı evimizden çıkmak için çabaladık. Merdivene geldiğimizde yerden çok gürültü geldi, sağa sola savrulduk. Başımı duvara vurmuşum ve şişti. Duvarlara çarpa çarpa, yuvarlanarak evden çıktık. Yavrum da babasının kucağındaydı o da başından yaralandı. Komşulardan yardım istedik hemen geldiler, eşimi bahçe duvarı enkazından çıkardılar. Saatlerce bekledik. Gece karanlık, yağmur yağıyor ve durmadan sallanıyoruz. Telefonlar çekmiyor, üzerimiz incecik çıktık."

- "Devletimizden Allah razı olsun"

Eşini, çocuğunu ve babasını enkazdan çıkaran Muhammet Dürmen, çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını, can havliyle kaçıştıklarını söyledi.

Birçok binanın yıkıldığını, duvarların altında insanların kaldığını belirten Dürmen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Herkes kendi canının, evlatlarının derdine düştü. Ebeveyn olarak kendi evlatlarımızı kurtarmaya çalıştık. Kendi çocuklarımı, babamı ve eşimi kurtardıktan sonra bir kız çocuğunu enkazdan canlı çıkardım, bir kız çocuğunu da çıkardım ancak hayatını kaybetmişti. Şu anda Aksaray'dayız. Devletimizden Allah razı olsun. Burada babam, eşim, çocuklarım ve ağabeyimin eşi yatıyor. Hatay'a yardıma akşam veya yarın tekrar gideceğim. Orada enkaz altında kalan çok sayıda insan var. Babamın ayağı kırıldı, eşimin kolu ve beli kırıldı, diğerlerinde de hafif çizikler var, elhamdülillah bizler iyiyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya ve Aksaray'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Konya ve Aksaray'da depremzedeler için kan bağışı ...
(Görüntülü) KONYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, KONYA&#039;DA 13 İLÇEDE EĞİTİME ARA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, ...
Konya'da 13 ilçede eğitime 'kar' arası; yollar tipi nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da 13 ilçede eğitime 'kar' arası; yollar tipi ...
Aksaray´da deprem anı caminin güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Aksaray´da deprem anı caminin güvenlik kamerasında
(Görüntülü)AKSARAY?DA CAMİDE DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)AKSARAY?DA CAMİDE DEPREM ANI GÜVENLİK ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
(Görüntülü) AKSARAY&#039;DA DA DEPREM HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY'DA DA DEPREM HİSSEDİLDİ
Aksaray´da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Aksaray´da eğitime 1 gün ara verildi
Aksaray'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Aksaray'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.