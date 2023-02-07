Depremde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Aksaray'da toprağa verildi

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Gülşen Köylü'nün cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremde yıkılan evin enkazından çıkarılan Köylü'nün cenazesi, yakınları tarafından Aksaray'ın Eskil ilçesine getirildi.
Çulfa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Köylü'nün yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Bir süredir Kırıkhan'da öğretmenlik yaptığı belirtilen Köylü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çulfa Mezarlığı'nda defnedildi.