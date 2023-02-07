Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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KONYA (AA) - Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

Konya'da bazı hayırseverler depremde evlerini kaybedenler için konteyner gönderiyor.

Kentteki gönüllüler, belediyeler ve sosyal yardımlaşma derneklerinin öncülüğünde belirlenen depo ve merkezlere çadır, battaniye, ısıtıcı, sünger yatak, yastık, bebek maması gibi çok sayıda gıda ve barınma malzemesi getiriyor.

Öte yandan, sokakta kalanlar için de konteyner seferberliği başlatıldı. İş insanı Sinan Gözlü, depremden zarar görenler için yaptırdığı konteynerin bölgeye gönderileceğini söyledi.

İçinde lavabonun da yer aldığı 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerin bir aileyi soğuktan koruyacağını ifade eden Gözlü, çevresindeki iş insanlarının da bu çabayı gösterdiğini dile getirdi.

İş insanı Osman Akbaş da atölyesinde yazıhane olarak kullandığı 28 metrekarelik 2 odalı konteyneri Karatay Belediyesi koordinesinde bölgeye gönderecek.

Ereğli'de konteyner imalatçısı Mustafa Tuzer ise 8'i Ereğli Sanayi ve Ticaret Odası bağışı olmak üzere toplam 20 konteynerin deprem bölgesine gönderildiğini dile getirdi.

Çok sayıda talebin olduğunu anlatan Tuzer, "Sevkte sıkıntılar yaşanıyor. Hayırseverlerin yoğun talebi var. Elimizde olsa günde 50 konteyner göndereceğiz. Antalya'daki üretim tesisinden de 50 konteyner gitti. Talep çok, bağışçıların desteğiyle gönderiyoruz. Maliyetine ve yol masrafını üstlenerek gönderiyoruz." diye konuştu.

- Aksaray

Aksaray Belediyesince depremzedelerin yaralarının hızla sarılması amacıyla dün başlatılan kampanya kapsamında gün boyu yardımlar toplandı.

Kampanyaya büyük destek veren Aksaraylılar, battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması gibi birçok gıda ve hijyen malzemesini ekiplere teslim etti.

Görevlilerce 15 tıra yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere dağıtılmak üzere depremden etkilenen 10 ile doğru yola çıkarıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kapalı Pazar Alanı'ndaki tırları uğurlama törenine katıldı.

Öte yandan Eskil ilçesinde toplanan 2 tır da yardım bölgesine gönderildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'dan da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 22 tır, sarsıntının hissedildiği 10 ildeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Fuar Alanı'nda yardım tırlarını uğurlayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gazetecilere, toplanan yardımları tırlara yüklediklerini ve yolcu ettiklerini söyledi.

Şoförlere ve araç sahiplerine teşekkür eden Zeybek, "Böyle bir günde biz de varız dediler. Allah kendilerinden razı olsun. Hiç nakliye ücreti ödemedik, ödemiyoruz. Hatta kamyonlarıyla gelip yardım malzemelerini yükleyip deprem bölgesinde çalışmayı isteyen arkadaşlarımızı da yolcu edeceğiz." diye konuştu.

- Karaman

Karaman Belediyesince depremzedelerin yaralarının hızla sarılması amacıyla dün başlatılan kampanya kapsamında gün boyu yardımlar toplandı.

Vatandaşlar battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması, kuru bakliyat gibi birçok gıda ve hijyen malzemesini ekiplere teslim etti. Görevlilerce 15 tıra yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere dağıtılmak üzere depremden etkilenen 10 ile doğru yola çıkarıldı.

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