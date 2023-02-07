Depremde hayatını kaybeden öğretmen Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Şanlıurfa'da vefat eden genç öğretmen Raziye Sanlav’ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Gölcük İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan ve deprem sırasında evden çıktıktan sonra yıkılan cami minaresinin enkazı altında kalıp vefat eden Arapça öğretmeni Raziye Sanlav'ın (25) cenazesi, yakınlarınca kara yoluyla Aksaray'ın Eskil ilçesine getirildi.

Bir yıldır Hilvan’da öğretmenlik yapan Sanlav'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eskil Mezarlığı'na defnedildi.

Raziye Sanlav’ın amcası emekli imam Mustafa Sanlav, AA muhabirine, yeğeninin depremden kaçarken yıkılan minarenin altında kaldığını söyledi.

Yeğeninin sömestr tatilinin sona ermesi dolayısıyla cumartesi günü görev yeri Hilvan'a gittiği belirten amca Sanlav, şunları kaydetti:



"Rahmetli kızımız evine gittikten sonra okulların açılmasını beklerken deprem günü sabaha karşı can havliyle kendini dışarıya atıyor. Oradaki minarenin yeğenimin üzerine yıkılması sonucu hayatını kaybediyor. Veren Allah, alan Allah. Bizlere sabretmek düşüyor. Allah tüm geçmişlerimize rahmet etsin, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş salığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.